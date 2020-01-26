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Атлетико повторил собственный антирекорд результативности в Ла Лиге

16:00 31 Читати українською
Атлетико повторил собственный антирекорд результативности в Ла Лиге
Атлетико – Леганес – 0:0 / Твиттер ФК Атлетико

Мадридский клуб в текущем сезоне никак не может набрать ход и теряет драгоценные баллы, которые так пригодятся на финише сезона.

В матче 21-го тура чемпионата Испании мадридский Атлетико снова потерял очки, сыграв с аутсайдером турнирной таблицы Леганесом в безголевую ничью. "Матрасники" на данный момент завоевали 9 побед, 9 раз сыграли вничью и еще трижды уступили.

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Как следствие, "красно-белые" сумели забить в текущем сезоне лишь 22 гола, что стало повторением антирекорда команды, сообщает Gracenote Live.

Интересно, что такую слабую результативность после 21 матча Примеры мадридцы демонстрировали лишь в трех сезонах: 2004/05, 1981/82 и 1979/80.

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Атлетико Атлетико Испания Леганес Леганес Ла Лига
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