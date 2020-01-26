Атлетіко повторив власний антирекорд результативності в Ла Лізі

Мадридський клуб у поточному сезоні ніяк не може набрати хід і губить дорогоцінні бали, які так знадобляться на фініші сезону.

У матчі 21-го туру чемпіонату Іспанії мадридський Атлетіко знову втратив очки, зігравши з аутсайдером турнірної таблиці Леганесом у безгольову нічию. "Матрацники" на даний момент здобули 9 перемог, 9 раз зіграли унічию і ще тричі поступились.

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Як наслідок, "червоно-білі" зуміли забити у поточному сезоні лише 22 голи, що стало повторенням антирекорду команди, повідомляє Gracenote Live.

Цікаво, що таку слабку результативність після 21 матчу Прімери мадридці демонстрували лише у трьох сезонах: 2004/05, 1981/82 і 1979/80.

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