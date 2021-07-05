Атлетико показал всю гамму экипировки, которую будет использовать в сезоне 2021/22.

Мадридцы на своем официальном сайте опубликовали фотографии сразу четырех комплектов.

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Домашний исполнен в привычных бело-красных цветах, но полосы стали несколько толще и размытыми. Гостевой будет темно синим с красным элементом в нижней части футболки. Голубой третий комплект разбавлен полосатым воротничком и рукавами. Также "матрасники" порадовали своих фанатов уникальной красной формой. Она создана по случаю 75-летия смены названия клуба – 1 января 1947-го Атлетико Авиасьон стал Атлетико Мадридом.

Добавим, что в прошлом сезоне подопечные Симеоне неожиданно выиграли чемпионат Испании, опередив Барселону и Реал.

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