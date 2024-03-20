Руководство "кулес" хотело бы сохранить в своем составе вингера Жоау Фелиша, который выступает за клуб на правах аренды из Атлетико. "Матрасники" запросят за португальца не менее, чем 80 миллионов евро за полноценный трансфер, или снова отдадут Фелиша в аренду, которая обойдется Барселоне в 15 миллионов евро.

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Финансовые возможности "блаугранас" ограничены и они не могут выплатить такую сумму Атлетико. Недавно появилась информация, что мадридцы хотели бы подписать Роберта Левандовски. Как сообщает BarcaInfo со ссылкой на Catalynya Radio, Барселона рассматривает возможность обмена польского форварда на Фелиша.

"Кулес" побуждает к такой сделке не только желание иметь португальца в команде, но и высокая зарплата Левандовски. Впрочем, окончательное решение руководство "блаугранас" еще не приняло.

Напомним, Роберт присоединился к Барселоне в 2022 году. В общем нападающий сыграл за свою команду в 85 матчах во всех турнирах, забив 53 гола и оформив 17 ассистов. Действующее соглашение Левандовски с Барселоной рассчитано до 2026 года.

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