Атлетико отозвал защитника из аренды – мадридцы имеют существенные кадровые проблемы

Тренерский штаб мадридского Атлетико решил досрочно вернуть защитника Кайо Энрике из аренды в бразильском Гремио.

22-летний бразилец возвращается в столицу Испании, сообщает официальный сайт Гремио.

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"По просьбе мадридского Атлетико защитник Кайо Энрике вернется в испанский клуб. Гремио благодарен спортсмену за самоотверженность и внесенный им вклад за время, когда он надевал триколор", – говорится в сообщении "мушкетеров".

Отметим, что Кайо Энрике был арендован Гремио лишь в январе и успел провести за бразильский гранд 5 матчей во всех турнирах. Бразильский защитник пребывает на контракте в Атлетико с 2016 года, но с тех пор провел за "матрасников" только 1 матч в Кубке Испании.

Мадридцы имеют кадровые проблемы из-за эпидемии травм после возобновления тренировок. Кроме того, форвард Атлетико Диего Коста может загреметь в тюрьму за экономическое преступление.

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