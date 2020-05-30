Атлетіко відкликав оборонця з оренди – мадридці мають суттєві кадрові проблеми

Тренерський штаб мадридського Атлетіко вирішив достроково повернути оборонця Кайо Енріке з оренди в бразильському Греміо.

22-річний бразилець повертається до столиці Іспанії, повідомляє офіційний сайт Греміо.

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"На прохання мадридського Атлетіко оборонець Кайо Енріке повернеться в іспанський клуб. Греміо вдячний спортсмену за самовідданість та внесок, який він зробив за час, коли одягав триколор", – йдеться в повідомленні "мушкетерів".

Відзначимо, що Кайо Енріке був орендований Греміо лише в січні та встиг провести за бразильський гранд 5 матчів у всіх турнірах. Бразильський оборонець перебуває на контракті з Атлетіко з 2016 року, та з того часу провів за "матрацників" тільки 1 поєдинок у Кубку Іспанії.

Мадридці мають кадрові проблеми через епідемію травм після відновлення тренувань. Окрім того, форвард Атлетіко Дієго Коста може загриміти до в'язниці за економічний злочин.

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