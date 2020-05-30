toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
ШАХТАР - ДИНАМО КАРПАТИ КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Атлетіко відкликав оборонця з оренди – мадридці мають суттєві кадрові проблеми

21:55 130 Читать на русском
Атлетіко відкликав оборонця з оренди – мадридці мають суттєві кадрові проблеми
Кайо Енріке / CBF

Тренерський штаб мадридського Атлетіко вирішив достроково повернути оборонця Кайо Енріке з оренди в бразильському Греміо.

22-річний бразилець повертається до столиці Іспанії, повідомляє офіційний сайт Греміо.

Корреа зазнав ушкодження на тренуванні – Атлетіко ввійшов у смугу травм

"На прохання мадридського Атлетіко оборонець Кайо Енріке повернеться в іспанський клуб. Греміо вдячний спортсмену за самовідданість та внесок, який він зробив за час, коли одягав триколор", – йдеться в повідомленні "мушкетерів".

Відзначимо, що Кайо Енріке був орендований Греміо лише в січні та встиг провести за бразильський гранд 5 матчів у всіх турнірах. Бразильський оборонець перебуває на контракті з Атлетіко з 2016 року, та з того часу провів за "матрацників" тільки 1 поєдинок у Кубку Іспанії.

Мадридці мають кадрові проблеми через епідемію травм після відновлення тренувань. Окрім того, форвард Атлетіко Дієго Коста може загриміти до в'язниці за економічний злочин.

Мадридські примари: 10 футболістів, які переходили в Атлетіко, а потім загадково зникали

blog_ava
Шахтар та Брюгге офіційно домовились щодо трансферу Соболя
18:04
4770
Теги
Трансфери Греміо Греміо Трансфери Чемпіонату Італії Кайо Енріке Олівейра Кайо Енріке Олівейра Атлетіко Атлетіко Іспанія
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
50
хв
Шахтар
17:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук