Атлетико отказался от трансфера Отаменди и сконцентрируется на приобретении защитника Аякса

Атлетико интересуется защитником Аякса Дейли Блиндом.

Мадридский клуб не станет подписывать защитника Манчестер Сити Николаса Отеманди, а вместо этого сконцентрируется на трансфере Дейли Блинда из Аякса.

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Спортивный директор Атлетико считает, что нидерландский футболист станет идеальной заменой Лукаса Эрнандеса, который перешел в Баварию, сообщает El Mundo Deportivo.

К слову, в прошлом сезоне Блинд провел за Аякс 57 матчей во всех турнирах, где забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Кроме того, защитник добрался с нидерландской командой до полуфинала Лиги чемпионов.

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