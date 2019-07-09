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Атлетико отказался от трансфера Отаменди и сконцентрируется на приобретении защитника Аякса

21:24 42 Читати українською
Атлетико отказался от трансфера Отаменди и сконцентрируется на приобретении защитника Аякса
Дейли Блинд / фото: ФК Аякс

Атлетико интересуется защитником Аякса Дейли Блиндом.

Мадридский клуб не станет подписывать защитника Манчестер Сити Николаса Отеманди, а вместо этого сконцентрируется на трансфере Дейли Блинда из Аякса.

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Спортивный директор Атлетико считает, что нидерландский футболист станет идеальной заменой Лукаса Эрнандеса, который перешел в Баварию, сообщает El Mundo Deportivo.

К слову, в прошлом сезоне Блинд провел за Аякс 57 матчей во всех турнирах, где забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Кроме того, защитник добрался с нидерландской командой до полуфинала Лиги чемпионов.

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Атлетико Атлетико Испания Дэйли Блинд Дэйли Блинд Николас Отаменди Николас Отаменди Аякс Аякс
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