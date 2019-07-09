Филипе Луис может остаться в Атлетико

Судьба латераля Филипе Луиса в мадридском клубе остается неопределенной.

Бразилец может продолжить выступления за Атлетико, сообщает Marca.

Атлетико оштрафует Гризманна на кругленькую сумму за саботаж

Его контракт с "матрасниками" закончился 30 июня, и пресса активно приписывала Барселоне интерес к Луису. Однако, руководство серебряных призеров Ла Лиги готово предложить новый контракт 33-летнему защитнику. Переговоры состоятся в ближайшее время, когда игрок вернется из отпуска после триумфального Копа Америка.

Статистика Филипе Луиса в Ла Лиге 2018/19 – один ассист и два гола в 27-и матчах.

Небачена революція Атлетіко: Грізманн, мінімум 5 зірок основи та екс-форвард Дніпра на вихід – гучні трансфери на вхід