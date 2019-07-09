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Филипе Луис может остаться в Атлетико

17:25 31 Читати українською
Филипе Луис может остаться в Атлетико
Филипе Луис / Getty Images

Судьба латераля Филипе Луиса в мадридском клубе остается неопределенной.

Бразилец может продолжить выступления за Атлетико, сообщает Marca.

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Его контракт с "матрасниками" закончился 30 июня, и пресса активно приписывала Барселоне интерес к Луису. Однако, руководство серебряных призеров Ла Лиги готово предложить новый контракт 33-летнему защитнику. Переговоры состоятся в ближайшее время, когда игрок вернется из отпуска после триумфального Копа Америка.

Статистика Филипе Луиса в Ла Лиге 2018/19 – один ассист и два гола в 27-и матчах.

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Испания Трансферы Филипе Луис Филипе Луис Атлетико Атлетико Барселона Барселона
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