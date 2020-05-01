Атлетико определился с тренером на следующий сезон, – Marca

Диего Симеоне останется наставником "матрасников" в сезоне 2020/21, несмотря на слухи о возможной смене тренера.

Мадридский Атлетико не собирается менять тренера. Руководство клуба планирует сохранить Диего Симеоне минимум до истечения контракта аргентинца – 30 июня 2022 года. Слухи о переговорах с другими тренерами являются лишь спекуляциями, сообщает Marca.

"Матрасники" не сомневаются в Симеоне, который поднял команду в ряды грандов европейского футбола. Не в последнюю очередь благодаря аргентинскому тренеру Атлетико стал клубом, который теперь может потратить 100 млн на подписание Жоау Фелиша. К слову, 50-летний Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером мира, зарабатывая 23 млн евро за сезон.

Напомним, "Эль-Чоло" возглавляет Атлетико с 2012 года. Вместе с "матрасниками" дважды выиграл Лигу Европы, столько же раз стал финалистом ЛЧ и один раз – чемпионом Испании.

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