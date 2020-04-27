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Атлетико нашел сенсационного кандидата на замену Симеоне - переговоры уже стартовали

27 апреля 23:09 133 Читати українською
Атлетико нашел сенсационного кандидата на замену Симеоне - переговоры уже стартовали
Диего Симеоне / Getty images

Руководство мадридского Атлетико хочет быть готовым к потенциальному уходу из клуба главного тренера команды Диего Симеоне.

Аргентинский специалист является самым высокооплачиваемым тренером мира, зарабатывая 22 млн евро за сезон. Атлетико из-за пандемии понес огромные финансовые потери, поэтому хочет пересмотреть зарплату "Эль Чоло".

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По информации Calciomercato, в Мадриде рассчитывают, что Симеоне согласится уменьшить свою зарплату, но в то же время понимают, что это может стать причиной прекращения сотрудничества. Поэтому уже начали поиски альтернативы аргентинцу.

Издание утверждает, что Атлетико хочет видеть в своем клубе бывшего наставника Милана и Ювентуса Массимилиано Аллегри, если Симеоне таки решит уйти. Отмечается, что "матрасники" уже провели предварительные переговоры с итальянским специалистом.

Добавим, что 52-летний Массимилиано Аллегри находится без работы с прошлого лета. До этого он завоевал 5 чемпионских титулов подряд с Ювентусом и еще один – с Миланом.

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Атлетико Атлетико Испания Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри Диего Симеоне Диего Симеоне Главное
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