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Атлетіко визначився з тренером на наступний сезон, – Marca

1 травня 06:00 2881 Читать на русском
Атлетіко визначився з тренером на наступний сезон, – Marca
Дієго Сімеоне / ФК Атлетіко

Дієго Сімеоне залишиться наставником "матрацників" в сезоні 2020/21 попри чутки про можливу зміну тренера.

Мадридський Атлетіко не збирається змінювати тренера. Керівництво клубу планує зберегти Дієго Сімеоне щонайменше до завершення контракту аргентинця – 30 червня 2022 року. Чутки про перемовини з іншими тренерами є лише спекуляціями, повідомляє Marca.

"Матрацники" не сумніваються у Сімеоне, який підняв команду до лав грандів європейського футболу. Не в останню чергу завдяки аргентинському тренеру Атлетіко став клубом, який тепер може витратити 100 млн на підписання Жоау Феліша. До слова, 50-річний Сімеоне є найбільш високооплачуваним тренером світу, заробляючи 23 млн євро за сезон.

Нагадаємо, "Ель-Чоло" очолює Атлетіко з 2012 року. Разом з "матрацниками" двічі виграв Лігу Європи, стільки ж разів став фіналістом ЛЧ та одного разу – чемпіоном Іспанії.

Майже неможливо. Розкішна історія Дієго Сімеоне про важкі успіхи Атлетіко та специфіку роботи тренера

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Іспанія Головне Атлетіко Атлетіко Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне
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