Атлетико не намерен выставлять Жоау Фелиша на трансфер, сообщает Marca.

Барселона отказалась от обмена Гризманна на Сауля

Несмотря на не слишком успешный сезон 21-летнего португальца, тренерский штаб во главе с Диего Симеоне рассчитывает на нападающего. Ранее, даже активные фанаты Атлетико выражали свое недовольство от игры рекордного трансфера мадридского клуба. СМИ заявляли, что Барселона и Манчестер Сити проявляют интерес к Фелишу.

Напомним, Атлетико заплатил Бенфике за Жоау 127 млн евро. В прошлом сезоне Ла Лиги Фелиш провел 31 матч, в которых отметился 7 голами и 5 ассистами.

Гравці, які можуть змінити клуб після прориву на Євро-2020 – партнери Маліновського, кривдник України і мета Шахтаря