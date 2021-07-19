Атлетіко не має наміру виставляти Жоау Феліша на трансфер, повідомляє Marca.

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Попри не надто успішний сезон 21-річного португальця, тренерський штаб на чолі з Дієго Сімеоне розраховує на нападника. Раніше, навіть активні фанати Атлетіко висловлювали своє незадоволення від гри рекордного трансфера мадридського клубу. ЗМІ заявляли, що Барселона та Манчестер Сіті проявляють інтерес до Феліша.

Нагадаємо, Атлетіко заплатив Бенфіці за Жоау 127 млн євро. У минулому сезоні Ла Ліги Феліш провів 31 матч, в яких відзначився 7 голами та 5 асистами.

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