Атлетико стал первым испанским клубом, который покинул список участников Суперлиги.

Мадридцы сделали соответствующее заявление на своем официальном сайте. Причина отказа – недовольство собственных фанатов и футбольного сообщества.

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Первыми "убежали" из проекта 6 клубов АПЛ (Арсенал, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Челси и Тоттенхэм). Похожие намерения имеют Милан и Интер. Таким образом, в списке "преданных" клубов-основателей осталось трое – Реал, Барселона и Ювентус.

Напомним, официальное объявление старта Суперлиги произошло в ночь с воскресенья на понедельник, 19 апреля, однако проект "продержался" только двое суток.

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