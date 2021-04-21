Вслед за шестью представителями АПЛ готовы отказаться от проекта и итальянские клубы.

Перес не волнуется из-за возможного выхода клубов из Суперлиги

Пока речь идет только о Милане и Интере. Об уходе "россонери" сообщил журналист Дэвид Орнштейн, а издательство ANSA ссылается на свой источник в другом миланском клубе.

Позже "нерадзурри" все же подтвердили выход из Суперлиги на официальном сайте. Милан пока не объявил о своем решении.

Таким образом, в списке "преданных" клубов-основателей осталось четверо – Реал, Барселона, Атлетико и Ювентус.

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