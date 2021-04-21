Атлетіко став першим іспанським клубом, який покинув список учасників Суперліги.

Мадридці зробили відповідну заяву на своєму офіційному сайті. Причина відмови – невдоволення власних фанатів і футбольної спільноти.

"Ці клуби зробили велику помилку": Чеферін – про долю "бунтівників", які відмовилися від Суперліги

Першими "втекли" з проекту 6 клубів АПЛ (Арсенал, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Челсі і Тоттенхем). Схожі наміри мають Мілан та Інтер. Таким чином, у списку "відданих" клубів-засновників залишилося троє – Реал, Барселона і Ювентус.

Нагадаємо, офіційне оголошення старту Суперліги відбулося в ніч з неділі на понеділок, 19 квітня, однак проект "протримався" лише дві доби.

"Ми усі помремо": президент Суперліги гарантував безпеку для Зінченка та Ко, час диктує нове революційне правило