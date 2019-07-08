Атлетико официально оформил трансфер Лоди, которым интересовался Шахтер

Бразильский защитник Ренан Лоди официально стал игроком Атлетико.

Мадридский клуб на своем официальном сайте сообщил, что заключил с 21-летним бразильским левым защитником Ренаном Лоди соглашение, рассчитанное на 6 лет.

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К слову, ранее сообщалось, что уже за бывшим игроком Атлетико Паранаэнсе следит донецкий Шахтер. Однако, уже тогда фаворитом в борьбе за защитника был мадридский Атлетико.

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В 2019 году Лоди провел за Атлетико Паранаэнсе 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.