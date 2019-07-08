toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
БРАЗИЛИЯ - ПЕРУ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КОПА АМЕРИКА-2019

Атлетико официально оформил трансфер Лоди, которым интересовался Шахтер

09:43 123 Читати українською
Атлетико официально оформил трансфер Лоди, которым интересовался Шахтер
Ренан Лоди / Соцсети

Бразильский защитник Ренан Лоди официально стал игроком Атлетико.

Мадридский клуб на своем официальном сайте сообщил, что заключил с 21-летним бразильским левым защитником Ренаном Лоди соглашение, рассчитанное на 6 лет.

Атлетико подписал украинскую футболистку

К слову, ранее сообщалось, что уже за бывшим игроком Атлетико Паранаэнсе следит донецкий Шахтер. Однако, уже тогда фаворитом в борьбе за защитника был мадридский Атлетико.

Жоау Фелиш прокомментировал переход в Атлетико

В 2019 году Лоди провел за Атлетико Паранаэнсе 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

blog_ava
Копа Америка-2019: лучшими бомбардиром, игроком и голкипером турнира стали бразильцы
08:52
220
Теги
Трансферы Испания Трансферы Чемпионата Испании Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе Ренан Лоди Ренан Лоди Шахтер Шахтер Атлетико Атлетико
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
58
мин
Мали
19:00
Кот-д'Ивуар
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук