Атлетіко офіційно оформив трансфер Лоді, яким цікавився Шахтар

Бразильський захисник Ренан Лоді офіційно став гравцем Атлетіко.

Мадридський клуб на своєму офіційному сайті повідомив, що уклав з 21-річним бразильським лівим захисником Ренаном Лоді угоду, яка розрахована на 6 років.

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До слова, раніше повідомлялось, що вже за колишнім гравцем Атлетіко Паранаенсе стежить донецький Шахтар. Проте, вже тоді фаворитом у боротьбі за оборонця був мадридський Атлетіко.

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У 2019 році Лоді провів за Атлетіко Паранаенсе 11 матчів в усіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 2 результативні передачі.