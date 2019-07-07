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Атлетико подписал украинскую футболистку

21:34 111 Читати українською
Атлетико подписал украинскую футболистку
Ольга Овдийчук / Getty Images

Украинская нападающая Ольга Овдийчук перешла в Атлетико.

Атлетико на своем официальном сайте объявил о подписании украинки Ольги Овдийчук. Детали контракта не сообщаются.

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Предыдущим клубом нападающей был Жилстрой-1. В сезоне 2018/19 Овдийчук стала лучшим бомбардиром чемпионата Украины.

Это первый трансфер женской команды "матрасников" этим летом.

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Теги
Испания Украинцы за рубежом Атлетико Атлетико Трансферы Трансферы Чемпионата Испании Ольга Овдийчук
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