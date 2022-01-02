У неділю, 2 січня, відбулися кілька поєдинків 19-го туру чемпіонату Іспанії 2021/22. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії, 19 тур

Атлетіко – Райо Вальєкано – 2:0

Голи: Корреа, 28, 53

Ельче – Гранада – 0:0

Вилучення: Гонсалес, 47 (Ельче)

Алавес – Реал Сосьєдад – початок о 19:30

Бетіс – Сельта – початок о 19:30

На Ванда Метрополітано відбулася битва за топ-4 – Райо Вальєкано завітав у гості до Атлетіко і посідав 4 місце, випереджаючи "матрацників" на 1 пункт. Команда Дієго Сімеоне програла останні 4 матчі чемпіонату і підходила до гри з низкою проблем – через коронавірус і травми "матрацники" втратили півкоманди.

Атлетіко відкрив рахунок на 29-й хвилині. Анхель Корреа після хаосу в штрафному Райо з гострого кута вразив ближній кут. Цей гол став єдиним до перерви, а на старті другого тайму аргентинець оформив дубль ударом з меж воротарського. Більше забитих м'ячів не було – команда Сімеоне довела матч до перемоги і піднялася на 4 місце, обійшовши якраз Райо Вальєкано. У "матрацників" 32 очки, у гостей 30.

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В іншому матчі зустрічалися команди з нижньої половини таблиці – Ельче приймав Гранаду. Господарі швидко забили, але гол Карільйо скасував VAR. Легітимних м'ячів у першому таймі так і не було, але перед перервою виникла сутичка, яка призвела до зливи жовтих карток і вилучення наставника Ельче.

Одразу по перерві господарі ще й у меншості залишилися – пряма червона для Гонсалеса. Зрештою, у матчі, який запам'ятався більше емоціями, ніж змістовним футболом, голів не було. 0:0 – Ельче залишився поблизу зони вильоту (17 місце, 16 очок), у Гранади 12-та позиція (23 бали).