Атлетико повторил судьбу Барсы и Реала – коронавирус поразил Симеоне и большую группу звездных игроков
Атлетико пополнил список грандов, имеющих серьезные потери из-за вспышки коронавируса.
Положительный тест сдали главный тренер Диего Симеоне, а также футболисты Гризманн, Фелиш, Коке и Эктор Эррера, сообщает официальный сайт "матрацников".
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У всех COVID-19 бессимптомный, поэтому они изолировались дома. Следующий поединок Атлетико запланирован на 2 января – домашнее дерби против Райо. Победа позволит команде Симеоне залезть в зону Лиги чемпионов, ведь именно соседские "пчелы" сейчас удерживают четвертую строчку.
Напомним, массовую вспышку коронавируса переживают и два других гранда Испании – Реал и Барселона.
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