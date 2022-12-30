Положительный тест сдали главный тренер Диего Симеоне, а также футболисты Гризманн, Фелиш, Коке и Эктор Эррера, сообщает официальный сайт "матрацников".

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У всех COVID-19 бессимптомный, поэтому они изолировались дома. Следующий поединок Атлетико запланирован на 2 января – домашнее дерби против Райо. Победа позволит команде Симеоне залезть в зону Лиги чемпионов, ведь именно соседские "пчелы" сейчас удерживают четвертую строчку.

Напомним, массовую вспышку коронавируса переживают и два других гранда Испании – Реал и Барселона.

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