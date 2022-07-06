33-летний опорный хавбек стал игроком Атлетико, сообщает официальный сайт мадридцев . Стороны подписали контракт на один сезон, который, по информации Фабрицио Романо, содержит опцию пролонгации.

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"Матрацникам" опытный Витсель достался бесплатно, ведь у него завершилось соглашение с Боруссией Дортмунд, которой он отдал 4 последних года и был одним из ведущих исполнителей (40 матчей в прошлом сезоне). Пресс-служба Атлетико характеризует Акселя как игрока, выделяющегося физической подготовкой, хорошим владением мяча, доминацией в воздухе и борьбой.

Заметим, что ранее Витсель играл за Тяньцзинь, Зенит, Бенфику и Стандард. В активе полузащитника более 600 игр на профессиональном клубном уровне и 124 поединка в футболке сборной Бельгии.

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