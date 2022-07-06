33-річний опорний хавбек став гравцем Атлетіко, повідомляє офіційний сайт мадридців. Сторони підписали контракт на один сезон, який, за інформацією Фабріціо Романо, містить опцію пролонгації.

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"Матрацникам" досвідчений Вітсель дістався безкоштовно, адже у нього завершилась угода із Борусією Дортмунд, якій він віддав 4 останні роки та був одним із провідних виконавців (40 матчів минулого сезону). Пресслужба Атлетіко характеризує Акселя як гравця, який виділяється фізичною підготовкою, хорошим володінням м'яча, домінацією в повітрі та боротьбою.

Зауважимо, раніше Вітсель грав за Тяньцзинь, Зеніт, Бенфіку й Стандард. Загалом в активі півзахисника понад 600 ігор на професіональному клубному рівні та 124 поєдинки у футболці збірної Бельгії.

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