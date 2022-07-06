"Дмели" оформили переход нападающего Аякса и сборной Кот-д'Ивуара, сообщает пресс- служба клуба . Алле подписал контракт на четыре года.

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Боруссия заплатила нидерландцам за 28-летнего форварда 31 миллион евро. Себастьян отлично проявил себя в Аяксе. В прошлом сезоне он стал лучшим форвардом Эредивизи с 21 голом и третьим бомбардиром Лиги чемпионов, уступив лишь Бензема и Левандовски.

Безудержный бомбардир, призванный заменить Эрлинга Холанда, стал 7-летним новичком дортмундцев. К команде уже присоединились Адейеми, Шлоттербек, Озкан, Зюле, Лотка и Мейер.

Заметим, что раньше Алле выступал за английский Вест Хэм, немецкий Айнтрахт, нидерландский Утрехт и французский Осер.

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