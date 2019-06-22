Атлетико не хочет платить Эспаньолу 40 млн евро за Эрмосо – половину суммы трансфера получит Реал

Защитник Эспаньола Марио Эрмосо может провести еще сезон в своем нынешнем клубе.

Атлетико не отказался от идеи приобретения игрока, однако не готов платить 40 миллионов евро, которые требует каталонский клуб, сообщает Marca.

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При этом у мадридцев есть договоренность с Эрмосо о контракте с зарплатой около 3 миллионов евро в год.

Срок контракта футболиста с Эспаньолом истекает следующим летом, поэтому Атлетико и не хочет платить такую ​​сумму за игрока, который, скорее всего, не продлит действующее соглашение.

Мадридцы готовы подождать сезон и подписать Эрмосо свободным агентом следующим летом. Реал, у которого есть опция выкупа Эрмосо за 7,5 млн евро, не будет ее активировать и должен получить 50% от суммы продажи.

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