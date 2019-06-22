Манчестер Сити избавится от конкурента Зинченко, если сумеет подписать Родри

Чемпион Англии планирует кадровые изменения в летнее трансферное окно.

Фабиану Делфу не гарантировано место в составе "горожан" на следующий сезон, сообщает Daily Mail.

Манчестер Сити надеется завершить трансфер Родри на следующей неделе

Манчестер Сити будет искать новую команду для англичанина, если сможет договориться с Атлетико по трансферу Родри. Вероятный приход испанского хавбека ограничит и так незначительное игровое время Делфа в команде Пепа Гвардиолы. Это может стать хорошей новостью для Александра Зинченко, поскольку универсальный экс-игрок Астон Виллы конкурировал с ним за позицию левого защитника в прошлом сезоне.

Делф сыграл всего 11 матчей в чемпионате Англии за Манчестер Сити и отметился одним ассистом.

"Зинченко – один из самых больших успехов Гвардиолы в Ман Сити", – как СМИ и фанаты реагируют на новый контракт украинца