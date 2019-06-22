Атлетіко не хоче платити Еспаньйолу 40 млн євро за Ермосо – половину суми трансферу отримає Реал

Захисник Еспаньйола Маріо Ермосо може провести ще сезон у своєму нинішньому клубі.

Атлетіко не відмовився від ідеї придбання гравця, однак не готовий платити 40 мільйонів євро, які вимагає каталонський клуб, повідомляє Marca.

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При цьому у мадридців є домовленість з Ермосо про контракт із зарплатою близько 3 мільйонів євро на рік.

Термін контракту футболіста з Еспаньйолом закінчується наступного літа, саме тому Атлетіко і не хоче платити таку суму за гравця, який, швидше за все, не продовжить чинну угоду.

Мадридці готові почекати сезон і підписати Ермосо вільним агентом наступного літа. Реал, у якого є опція викупу Ермосо за 7,5 млн євро, не буде її активувати і повинен отримати 50% від суми продажу.

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