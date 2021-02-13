В рамках субботней программы 23-го тура испанской Примеры Гранада в родных стенах уступила Атлетико. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2020/21, 23-й тур

Гранада – Атлетико – 1:2

Голы: Эррера, 67 – Льоренте, 64, Корреа, 75

Севилья – Уэска – начало в 17:15

Эйбар – Вальядолид – начало в 19:30

Субботнюю игровую программу в испанской Примере открывал поединок Гранада – Атлетико. Первая половина встречи была безголевой. Команды обменялись несколькими ударами, однако обошлось без особой остроты. Соперники ушли на перерыв с нулевым счетом.

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Во второй половине встречи "матрасники" вырвались вперед – отличился Льоренте. Гранадцы не замедлили и через несколько минут ответили голом Эрреры. На 75-й минуте Корреа в касание замкнул передачу Льоренте в штрафную – 1:2. До последних минут матча хозяева отчаянно пытались вернуть равновесие, однако больше забить не смогли. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу мадридцев – 1:2.

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