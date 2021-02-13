В рамках суботньої програми 23-го туру іспанської Прімери Гранада у рідних стінах поступилась Атлетіко. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2020/21, 23-й тур

Гранада – Атлетіко – 1:2

Голи: Еррера, 67 – Льоренте, 64, Корреа, 75

Севілья – Уеска – початок о 17:15

Ейбар – Вальядолід – початок о 19:30

Суботню ігрову програму в іспанській Прімері відкривав поєдинок Гранада – Атлетіко. Перша половина зустрічі була безгольовою. Команди обмінялись кількома ударами, однак обійшлось без особливої гостроти. Суперники пішли на перерву із нульовим рахунком.

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У другій половині зустрічі "матрацники" вирвались уперед – відзначився Льоренте. Гранадці не забарились і за декілька хвилин відповіли голом Еррери. На 75-й хвилині Корреа в дотик замкнув передачу Льоренте у штрафний майданчик – 1:2. До останніх хвилин матчу господарі відчайдушно намагались повернути рівновагу, однак більше забити не змогли. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу мадридців – 1:2.

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