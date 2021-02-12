Один из лидеров Атлетико Хосе Хименес получил повреждение и вылетел на три недели, сообщает Marca.

Атлетико объявил о потере еще двух ключевых игроков из-за COVID-19

Таким образом "матрасники" останутся без своего ключевого защитника на 4 матча Ла Лиги и на первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против Челси, который запланирован на 23 февраля. Напомним, ряд подопечных Симеоне также находятся под наблюдением врачей из-за вспышки коронавируса в лагере мадридцев.

Сейчас Атлетико лидирует в Ла Лиге, опережая Реал на 5 очков с матчем в запасе.

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