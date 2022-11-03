Мадридскому Атлетико нужно как-то покрыть убытки в размере минимум 20 миллионов евро.

Атлетико после вылета из Лиги чемпионов нужно покрыть убытки, так как клуб не досчитался минимум 20 миллионов евро, которые заработал бы в случае выхода в плей-офф турнира. Об этом информирует Mundo Deportivo.

Пять минут мокнул под дождём: только один игрок Атлетико подошел к фанатам после поражения от Порту

Без еврокубков количество матчей в календаре Атлетико сократилось. Это значит, что у резервистов осталось меньше возможностей проявить себя. Мадридскому клубу ничего не остаётся кроме как планировать продажу некоторых игроков.

Cadena SER сообщает, что Атлетико готов расстаться с Жоау Фелишем, Родриго де Паулем, Тома Лемаром и Янником Карраско.

Напомним, что летом президент клуба Энрике Сересо утверждал, что Атлетико должен продать игроков на сумму как минимум 40 миллионов евро, чтобы компенсировать убытки.

Кто худшая команда ЛЧ – Атлетико пережил исторический позор, но есть большие неудачники