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Атлетико близок к подписанию Хамеса – трансфер в Наполи на грани срыва

09:51 87 Читати українською
Атлетико близок к подписанию Хамеса – трансфер в Наполи на грани срыва
Хамес Родригес / Reuters

Трансферная сага колумбийца получает неожиданное развитие.

Атлетико близок к сенсационному подписанию Хамеса Родригеса, информирует Marca.

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Хавбек хочет остаться в Мадриде, поэтому предпочитает трансфер к "матрасникам", а не Наполи, с которым пресса и связывала игрока сборной Колумбии. Атлетико также заинтересован в усилении исполнителем такого уровня, поэтому приход Хамеса выглядит вполне вероятным.

Напомним, последние два года Родригес провел в аренде в Баварии, но чемпион Германии не захотел выкупать его контракт.

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Трансферы Испания Хамес Родригес Хамес Родригес Наполи Наполи Атлетико Атлетико Реал Мадрид Реал Мадрид
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