Дентиньо нашел новый клуб после ухода из Шахтера – неожиданная "измена" от бразильца
Бывший полузащитник Шахтера Дентиньо определился, где продолжит карьеру.
Хавбек близок к переходу в Форталезу, сообщает Тorcedores со ссылкой на журналиста Эмерсона Жуниора.
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Главный тренер "львов" уже одобрил кандидатуру Дентиньо, поэтому для подписания соглашения осталось уладить формальные вопросы. Выбор 32-летнего бразильца несколько удивляет, ведь ему прочили возвращение в родной Коринтианс. Именно оттуда он и переходил в Шахтер 10 лет назад за 7,5 млн евро.
Напомним, в составе "горняков" хавбек выступал с 2011 по 2021 годы, провел 197 поединков, в которых забил 29 голов и сделал 16 ассистов. Месяц назад Дентиньо получил статус свободного агента и сам выбирает новое место работы.
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