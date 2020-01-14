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Атлетико нашел звездную альтернативу Кавани в случае провала трансфера

14 января 10:30 321 Читати українською
Атлетико нашел звездную альтернативу Кавани в случае провала трансфера
Эдинсон Кавани / PSGTalk

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани остается главным, но далеко не единственным претендентом на усиление атаки Атлетико.

Александр Ляказетт может стать игроком Атлетико в случае срыва договоренности с Эдинсоном Кавани, сообщает Marca.

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Отмечается, что француз остается запасным вариантом для мадридцев. К тому же, "матрасники" готовы включить в соглашение Тома Лемара.

Напомним, ПСЖ и Атлетико якобы договорились о трансфере Эдинсона Кавани в Мадрид летом 2020 года. Уругваец решил покинуть ПСЖ, поскольку проиграл конкуренцию Икарди. В активе уругвайского нападающего 10 поединков в составе парижан и три забитых гола.

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Теги
Трансферы Франция ПСЖ ПСЖ Арсенал Арсенал Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани Атлетико Атлетико Александр Ляказетт Александр Ляказетт
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