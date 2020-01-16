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Атлетіко і ПСЖ не можуть домовитися щодо ціни Кавані – парижани просять втричі більше, ніж готові заплатити "матрацники"

16:43 221 Читать на русском
Атлетіко і ПСЖ не можуть домовитися щодо ціни Кавані – парижани просять втричі більше, ніж готові заплатити "матрацники"
Едінсон Кавані / Reuters

Атлетіко не залишає надій підписати форварда ПСЖ Едінсона Кавані вже у зимове трансферне вікно.

Клуби продовжують переговори щодо уругвайського нападника, інформує Marca.

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Мадридці готові запропонувати за Кавані 10 млн євро, однак ПСЖ наполягає на 30-ти. Сам форвард налаштований перебратися на Вісенте Кальдерон і може влаштувати бойкот своєму клубу, допоки ситуація з трансфером не вирішиться остаточно. Французький гранд не хоче відпускати гравця до Атлетіко і через те, що вважає "матрацників" конкурентами в Лізі чемпіонів. Найближчими днями сторони продовжать переговори у надії знайти компроміс.

У сезоні 2019/20 Едінсон Кавані провів лише 12 матчів у всіх турнірах і забив 5 м'ячів.

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Теги
Трансфери Іспанія Трансфери Чемпіонату Іспанії Франція Едінсон Кавані Едінсон Кавані Атлетіко Атлетіко ПСЖ ПСЖ
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