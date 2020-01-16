ПСЖ разгромил Монако благодаря голам Мбаппе, Неймара и Сарабии, Ренн дожал Ним: Лига 1, матчи среды

Перенесенные матчи предыдущих туров чемпионата Франции состоялись посреди недели. Программа среды состояла из трех поединков, среди которых выделялась игра между Монако и ПСЖ.

Лига 1, перенесенные матчи 16, 12 и 15 туров

Амьен – Реймс – 1:1

Голы: Конате, 54 – Кутеша 45+1

Нереализованный пенальти: Конате, 54 (А)

Нем – Ренн – 0:1

Гол: Юну, 64

Монако – ПСЖ – 1:4

Голы: Бакайоко, 87 – Мбаппе, 24, 90+1, Неймар, 45+2 (пен), Сарабия, 72

День начался с ничьей между Амьеном и Реймсом. Дерек Кутеша вывел гостей вперед, однако после перерыва "единороги" вырвали очко – Конате исправил собственный промах с пенальти. Ренн одержал победу в напряженной борьбе с Нимом. Судьбу встречи решил выстрел Адриена Юну. Хавбек "красно-черных" смачно приложился к мячу после неудачной скидки соперника.

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Тур закрывали Монако и ПСЖ, которые три дня назад устроили перестрелку с шестью голами (3:3). Столичный гранд выполнил норму и на этот раз, а вот подопечные Роберта Морено не смогли порадовать испанца в его втором матче в чемпионате Франции.

Уже в первом тайме действующие чемпионы получили комфортное преимущество в два мяча. Сначала Мбаппе четко реализовал выход один на один с Лекомтом, а затем Неймар уверенно пробил пенальти за фол Глика против Курзавы. После перерыва парижане несколько успокоились, однако без третьего гола не обошлось. Сарабия спокойно пробил в ближний угол ворот соперника после изысканного паса Веррати. Казалось, что Монако смог избежать разгрома благодаря голу престижа от Бакайоко на 87-ой минуте, но Мбаппе с Неймаром были против. Бразилец пробежался центром поля и выкатил мяч под точный выстрел чемпиона мира в дальний угол – 1:4.

Турнирная таблица чемпионата Франции