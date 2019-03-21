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Атлетико и Бавария не договорились о трансфере Эрнандеса, – журналист

17:43 50 Читати українською
Атлетико и Бавария не договорились о трансфере Эрнандеса, – журналист
Лукас Эрнандес / Reuters

Переход защитника мадридского Атлетико Лукаса Эрнандеса в мюнхенскую Баварию пока не согласован.

Француз близок к соглашению с "ротен", но пока никаких документов не подписал. Об этом журналист RMC Sport Мохамед Бухафси сообщил в своем твиттере.

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По его информации, Эрнандес получит 5-летний контракт в Баварии, но клубы пока не согласовали сумму трансфера. Интересно, что накануне сообщалось, что Бавария уже выплатила половину суммы трансфера за "матрасника". Ожидается, что переход 23-летнего защитника обойдется мюнхенцам в 80 млн евро.

В сезоне 2018/19 Лукас Эрнандес провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

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