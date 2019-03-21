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Атлетіко та Баварія не узгодили трансфер Ернандеса, – журналіст

17:43 167 Читать на русском
Атлетіко та Баварія не узгодили трансфер Ернандеса, – журналіст
Лукас Ернандес / Reuters

Перехід оборонця мадридського Атлетіко Лукаса Ернандеса до мюнхенської Баварії наразі не узгоджений.

Француз близький до угоди з "ротен", але поки жодних документів не підписав. Про це журналіст RMC Sport Мохамед Бухафсі повідомив у своєму твіттері.

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За його інформацією, Ернандес отримає 5-річний контракт у Баварії, але клуби поки не узгодили суму трансферу. Цікаво, що напередодні повідомлялося, що Баварія вже виплатила половину суми трансферу за "матрацника". Очікується, що перехід 23-річного оборонця коштуватиме мюнхенцям 80 млн євро.

У сезоні 2018/19 Лукас Ернандес провів 22 матчі у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

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