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Атлетико готов вернуть своего провального экс-форварда

15:00 38 Читати українською
Атлетико готов вернуть своего провального экс-форварда
Рафаэль Сантос Борре / EFE

Нападающий аргентинского Ривер Плейт Рафаэль Борре в ближайшее трансферное окно может оказаться на Ванда Метрополитано.

24-летний форвард может вернуться в Атлетико, сообщает La Razon.

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"Матрасники" активно следят за Борре и собираются вернуть его в Мадрид летом. Атлетико имеет опцию обратного выкупа аргентинца, который был на контракте с клубом в 2015-2017 гг., за ориентировочно 7 млн евро. Три года назад Ривер Плейт приобрел его у мадридцев за вдвое меньшую сумму.

В нынешнем сезоне Рафаэль Борре провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил 13 мячей. В составе Атлетико он не сыграл ни одного поединка.

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