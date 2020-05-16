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Атлетіко готовий повернути свого провального екс-форварда

14:57 177 Читать на русском
Атлетіко готовий повернути свого провального екс-форварда
Рафаель Сантос Борре / EFE

Нападник аргентинського Рівер Плейт Рафаель Борре в найближче трансферне вікно може опинитися на Ванда Метрополітано.

24-річний форвард може повернутися в Атлетіко, повідомляє La Razon.

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"Матрацники" активно слідкують за Борре та збираються повернути його в Мадрид влітку. Атлетіко має опцію зворотного викупу аргентинця, який був на контракті з клубом у 2015-2017 рр., за орієнтовно 7 млн євро. Три роки тому Рівер Плейт придбав його в мадридців за вдвічі меншу суму.

У нинішньому сезоні Рафаель Борре провів 21 матч у всіх турнірах, у яких забив 13 м'ячів. У складі Атлетіко він не провів жодного поєдинку.

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