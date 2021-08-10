Ліонель Мессі всерйоз розглядав можливість переходу в Атлетіко, повідомляє журналіст Ігнасіо Мігелес у Twitter.

Париж перекрили заради Мессі

Головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне спілкувався з екс-форвардом Барселони щодо можливості переїзду Ліонеля у Мадрид. У підсумку, аргентинський нападник все ж обрав трансфер у ПСЖ.

Нагадаємо, фінансові обмеження Ла Ліги не дозволили Мессі продовжити співпрацю з Барсою, і він вирішив приєднатись до паризького клубу.

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