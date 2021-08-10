Лионель Месси прибыл в Париж, ради передвижения аргентинской звезды власти города перекрыли движение на дорогах, сообщает ESPN.

Фанаты ПСЖ устроили Месси сумасшедший прием – видео из Парижа

Экс-форвард Барселоны находится в шаге от подписания контракта с ПСЖ. Вице-чемпион Франции уже успел анонсировать трансфер 34-летнего нападающего. Лионель присоединится к парижанам на правах свободного агента.

Месси ранее договорился о продолжении сотрудничества с Барсой, но финансовые ограничения Ла Лиги сделали невозможным это соглашение, поэтому аргентинец перешел в ПСЖ.

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