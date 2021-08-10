Париж перекрыли ради Месси
Столица Франции парализована из-за трансфера Лионеля Месси.
Лионель Месси прибыл в Париж, ради передвижения аргентинской звезды власти города перекрыли движение на дорогах, сообщает ESPN.
Фанаты ПСЖ устроили Месси сумасшедший прием – видео из Парижа
Экс-форвард Барселоны находится в шаге от подписания контракта с ПСЖ. Вице-чемпион Франции уже успел анонсировать трансфер 34-летнего нападающего. Лионель присоединится к парижанам на правах свободного агента.
Месси ранее договорился о продолжении сотрудничества с Барсой, но финансовые ограничения Ла Лиги сделали невозможным это соглашение, поэтому аргентинец перешел в ПСЖ.
Мессі і Барселона розлучилися у катастрофічному стилі – чому вибухнула світова бомба та чим це загрожує