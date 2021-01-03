ФИФА предоставила мадридскому клубу документ о временной остановке бана, сообщает The Athletic.

Манчестер Юнайтед заморозил переговоры по трансферу Триппьера

Руководство Атлетико было возмущено поведением FA во время расследования. Футбольная ассоциация Англии не выходила на контакт с клубом и не учла его аргументы перед оглашением приговора. Кроме того, "матрасники" заметили особенность срока дисквалификации. Из-за нее Триппьер не мог сыграть против Челси (английского клуба) в первом матче 1/8 ЛЧ, а ко второму бы просто не успел подготовиться. Зато интересы сборной Англии не страдают – она ​​собирается только в конце марта, когда защитник уже бы поиграл месяц и набрал форму.

Сейчас Атлетико не сообщает никаких дат и подробностей своей апелляции, однако Триппьер имеет право играть в ближайших матчах. Защитник не тренировался 10 дней, поэтому вряд ли выйдет в нынешнем поединке против Алавеса.

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