ФІФА надала мадридському клубу документ про тимчасову зупинку бана, повідомляє The Athletic.

Манчестер Юнайтед заморозив переговори щодо трансферу Тріпп'єра

Керівництво Атлетіко було обурене поведінкою FA під час розслідування. Футбольна асоціація Англії не виходила на контакт з клубом і не врахувала його аргументи перед оголошенням вироку. Крім того, "матрацники" зауважили особливість терміну дискваліфікації. Через неї Тріпп'єр не міг зіграти проти Челсі (англійського клубу) в першому матчі 1/8 ЛЧ, а до другого б просто не встиг підготуватися. Натомість інтереси збірної Англії не страждають – вона збирається аж у кінці березня, коли захисник вже б пограв місяць і набрав форму.

Наразі Атлетіко не повідомляє жодних дат і подробиць своєї апеляції, проте Тріпп'єр має право грати у найближчих матчах. Оборонець не тренувався 10 днів, тому навряд вийде у нинішньому поєдинку проти Алавеса.

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