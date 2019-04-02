Атлетіко вдома переміг Жирону: 30-й тур Ла Ліги, матчі вівторка

В рамках 30-го туру іспанської Прімери Атлетіко завдяки голам Дієго Годіна та Антуана Грізманна переграв Жирону (2:0).

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 30-й тур

Атлетіко – Жирона – 2:0

Голи: Годін, 76, Грізманн, 90+4

Еспаньйол – Хетафе – 0:0 (перший тайм)

Атлетіко приймав Жирону, слабко відігравши перший тайм – так, Облаку двічі доводилося рятувати після пострілів Сейду Думбія. Втім, завершення цієї половини гри було за "матрацниками": на 39-й хвилині Коке з дальньої дистанції влучив у поперечину, а Мората на 43-й пробив трохи вище за неї! У другому таймі мадридці вже відіграли набагато краще, захопивши ініціативу, створивши кілька моментів та, зрештою, дотиснувши каталонців на 76-й хвилині – це Годін замкнув подачу з кутового ударом з відскоком. Вже у компенсований час Грізманн забив другий гол, встановивши остаточний рахунок зустрічі.

Таким чином, Атлетіко набрав 62 залікових бали та залишився на другій позиції, збільшивши відрив від Реала до п'яти очок. Жирона з 34 пунктами опустилася на чотирнадцяте місце.