Нападник Барселони Луїс Суарес, швидше за все, продовжить кар'єру в Іспанії, але поза межами Камп Ноу.

33-річний уругваєць нарешті домовився з Барселоною щодо розірвання контракту за згодою сторін. Суарес більше не вимагає фінансової компенсації за останній рік угоди, аби піти вільним агентом, інформує RAC1.

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За інформацією каталонської радіостанції, уругваєць вже узгодив 2-річний контракт з мадридським Атлетіко. Головний тренер "матрацників" Дієго Пабло Сімеоне особисто переконував досвідченого форварда перебратися в Мадрид. Сам гравець також віддавав перевагу Іспанії.

Атлетіко паралельно працює над трансферами Морати та Дієго Кости. Перший володіє хорошими шансами, щоб повернутись в Ювентус.

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