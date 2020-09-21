Стороны пришли к соглашению относительно суммы компенсации за Гарсию, контракт которого истекает летом 2021-го. Барселона заплатит Манчестер Сити 18 млн евро, сообщает Sport.es со ссылкой на El Chiringuito.

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Добавим, что Гарсия является воспитанником Барселоны, а в Манчестер перебрался в 2017-м. 19-летний защитник успел провести 9 матчей за главную команду Сити. В составе сборной Испании дебютировал в поединке Лиги наций против Украины (4:0).

Отмечается, что о трансфере не будет официально объявлено, пока Манчестер Сити не подыщет замену. Однако, как утверждает The Athletic, англичане уже согласовали условия личного контракта с Жюлем Кунде, но Севилья отклонила первое предложение относительно своего защитника.

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