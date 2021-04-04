Атлетик встречался с Реал Сосьедадом в финале Кубка Испании сезона 2019/2020. Смотрите видео голов и обзор матча Атлетик – Реал Сосьедад на "Футбол 24".

Финал Кубка Испании должен был состояться еще в мае прошлого года, но коллективы договорились сыграть его 3 апреля. Первый тайм был достаточно спокойным и взвешенным, а вот во второй 45-минутке было куда интереснее.

Реал Сосьедад выиграл первый за 34 года Кубок Испании, одержав победу над Атлетиком в перенесенном баскском финале

Ключевой эпизод встречи произошел на 58 минуте, когда Мартинес срезал Кристиана в собственной штрафной. Оярсабаль уверенно реализовал пенальти, поразив ворота Атлетика. Моменты были еще у обоих коллективов, но счет остался неизменным. Реал Сосьедад торжествовал в Копа дель Рей впервые с 1987 года!