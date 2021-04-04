Атлетік зустрічався з Реал Сосьєдадом у фіналі Кубка Іспанії сезону 2019/2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Атлетік – Реал Сосьєдад на "Футбол 24".

Фінал Кубка Іспанії мав відбутись ще у травні минулого року, але колективи домовились зіграти його 3 квітня. Перший тайм був досить спокійним та виваженим, а от у другій 45-хвилинці було куди цікавіше.

Реал Сосьєдад виграв перший за 34 роки Кубок Іспанії, здобувши перемогу над Атлетіком у перенесеному баскському фіналі

Ключовий епізод зустрічі стався на 58 хвилині, коли Мартінес зрізав Крістіана у власному штрафному. Оярсабаль впевнено реалізував пенальті, вразивши ворота Атлетіка. Моменти були ще в обох колективів, але рахунок залишився незмінним. Реал Сосьєдад тріумфував у Копа дель Рей вперше з 1987 року!