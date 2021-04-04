Этот матч должен был состояться в мае 2020-го, но оба баскских клубы договорились перенести его в надежде на отмену карантинных норм и возвращение болельщиков на трибуны. Пауза затянулась на год, за который Атлетик успел выйти в ещё один финал Кубка Испании. Далее оттягивать финал-2020 было невозможно, поэтому встречу назначили на 3 апреля 2021-го. Её решили провести в Севилье на Олимпийском стадионе.

Марселино повторил достижение идола Реала и Луиса Энрике

Обе команды выставили максимально сильный состав, но первые полчаса матча не впечатлили – баски не создали ни одного интересного момента, обменявшись несколькими заблокированными ударами. Не в последнюю очередь на содержание игры повлиял затяжной ливень, нависшей над "Ла Картухой". С другой стороны, назвать встречу скучной тоже было нельзя, ведь Атлетик и Сосьедад поочередно проводили атаки и активно шли в единоборства.

Первый реальный момент случился на 33-й минуте – и какой! Иньиго Мартинес перехватил мяч на чужой половине, прошёл вперед и метров с 25-ти выстрелил под перекладину, заставив Ремиро исполнять сногсшибательный прыжок. Алекс спас Сосьедад от пропущенного гола. "Королевский клуб" огрызнулся на 40-й минуте неплохим прострелом с правого фланга, который на линии вратарской был готов замыкать Исак, однако Иньиго Мартинес накрыл передачу. Вот и вся острота за 45 минут. На перерыв команды отправились без забитых голов.

В начале второго тайма содержание игры круто изменилось. Уже на 48-й минуте Реал Сосьедад мог заработать пенальти в результате прорыва Оярсабаля левым флангом и прострела, который почти на линии штрафной рукой заблокировал Иньиго Мартинес. Арбитр Хавьер Эстрада Фернандес потратил около трёх минут на переговоры с VAR, прежде чем отказать в назначении "11-метрового". Фол случился за пределами штрафной.

Не беда! На 58-й минуте Мерино вырезал шикарную передачу мимо Мартинеса на ход Порту – Иньиго сбил Кристиана перед собственными воротами, а рефери показал красную карточку и указал на "точку"!

Около пяти минут арбитры решали, был ли фол. В конце концов, Хавьер Эстрада Фернандес сам подошёл к экрану, после чего отменил красную карточку для Мартинеса, показав жёлтую. В пенальти же никто не сомневался. Микель Оярсабаль уверенно его реализовал – 0:1! Реал Сосьедад вышел вперёд.

В середине второго тайма подопечные Иманола Альгуасила могли удвоить преимущество. Так, на 67-й минуте они заработали стандарт в метрах 20-ти от ворот, однако Исаак с него пробил в стенку. Кроме того, защитники Атлетика проиграли несколько рывков на собственной трети поля – правда, игроки Сосьедада в ответ допускали технический брак. Вот, собственно, и всё, что создал "королевский клуб" за 20 минут после гола, однако команда Марселино вообще ничем не отвечала! И это при выходе на замену Лопеса, Вильялибре и Весги.

В заключительной части встречи Атлетик так ничего и не придумал, хотя к десяти минутам основного времени рефери добавил ещё восемь. Сосьедад тоже ничем интересным не отвечал, за исключением эпизода на 90-й – это Оярсабаль ворвался на левый край штрафной и пробил в Симона. Унаи лишь со второй попытки зафиксировал мяч в руках. В конце концов, свисток Хавьера Эстрада Фернандес зафиксировал минимальную победу "королевского клуба".

Таким образом, Атлетик упустил шанс выиграть первый за 37 лет Кубок Короля, но уже через месяц у подопчных Марселино будет вторая попытка – в матче против Барселоны. Реал Сосьедад, в свою очередь, отмечает триумф в турнире впервые с 1987 года!

Вундертим: австрийская революция для футбола Европы - как Уго Майзль создал профессиональные лиги, ЛЧ, Евро и тики-таку